Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerindeki Dörtyol kavşağında dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 13.30 sıralarında, İbrahim Engin (E-61) yönetimindeki MZ 225 plakalı salon araç ile, batı istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Geçitkale istikametine dönüşe geçti. Bu esnada, ana yol üzerinde seyreden Arslan Yağlı (E-54) yönetimindeki TNP 017 plakalı taksi aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan MZ 225 plakalı araç, trafik adasının bordür taşları ile ada üzerinde bulunan trafik levhasına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan; araç sürücüsü İbrahim Engin ile araçta yolcu olarak bulunan Emete Helvacıoğlu (K-81) ve İlknur Helvacıoğlu (K-45), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlknur Helvacıoğlu, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Araç sürücüsü İbrahim Engin, sağ ayağında kırık teşhisiyle Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alınırken, Emete Helvacıoğlu ise beyin kanaması teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Beyin Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.