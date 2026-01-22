Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR), ülkede et fiyatlarının sürdürülemez noktaya geldiğini belirterek, karkas et ithalinin gecikmeden başlatılmasını talep etti.

İthalatın kontrolsüz ve üreticiyi ezen yapıya dönüşmesine karşı olduğunu ifade eden Restorancılar Birliği, “Şeffaf bir ithalat platformu, üreticiyi koruyan bir fon ve yerli et için alım garanti sistemi" kurulmasını önerdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, üç adımlık bu öneri hayata geçmeden yapılacak ithalatın, sorunu çözmek yerine büyüteceğine işaret edilerek, karkas etin kim tarafından, hangi ülkeden, ne kadar miktarda getirileceğinin ve hangi fiyatla piyasaya verileceğinin herkes tarafından görülmesi gerektiği ifade edildi.

İthalat için oluşturulacak platformda üreticiler, kasaplar, restoranlar, veteriner ve denetim birimlerinden temsilcilerin yer alması gerektiğini kaydedilen açıklamada, şu önerilere yer verildi:

“İthal edilen her kilogram taze karkas etten pay alınacak ve bu pay üreticiye destek olarak geri dönecek. Bu fon yem maliyetlerini hafifletmek buzağı ve anaç hayvan kaybını önlemek, küçük ve orta ölçekli hayvancıyı ayakta tutmak, hayvan sağlığı ve kayıtlı üretimi desteklemek için kullanılacak. İthalat sürecinde en kritik konu yerli üreticinin fiyat baskısı altında ezilmemesi olacak. Bu nedenle yerli üretici için referans karkas fiyat belirlenmeli, piyasa fiyatı bu seviyenin altına düşerse devlet veya yetkili kurumlar alım garantisi vermeli. Bu alımlar okullar, hastaneler, askeriye, kamu mutfakları gibi alanlarda kullanılabilir.”