Gazimağusa’da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından M.E.(E-24) ile C.T.O.’nun (E-25) evinde arama yapıldı.

Tasarruflarında yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunan söz konusu kişiler tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.