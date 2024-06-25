Gazimağusa’da bir plajda, denizde yüzüp dışarıya çıktıktan sonra aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Kürşat Eroğlu’nun (E-51) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde dün Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.