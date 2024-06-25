Gazimağusa’da bir plajda, denizde yüzüp dışarıya çıktıktan sonra aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Kürşat Eroğlu’nun (E-51) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, önceki gün meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 6 kişiye yasal işlem

“Dulluk maaşı alacak hak sahiplerine Güney Kıbrıs Çalışma Bakanlığı tarafından mektup gönderilecek” “Dulluk maaşı alacak hak sahiplerine Güney Kıbrıs Çalışma Bakanlığı tarafından mektup gönderilecek”

Ülke genelinde dün Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Editör: Burhan CANBAZ