Bazı sivil toplum örgütleri, "anıt ağaçlar" konulu seminer düzenliyor.

Yapılan ortak açıklamaya göre seminer yarın Gazimağusa Bandabuliya’da saat 19.00’da başlayacak.

Seminerin konuşmacısının "Anıt Ağaçlarımız" kitabının yazarı Dağdoğan Sadrazam’ın olacağı belirtildi.

Semineri düzenleyen örgütlerin "Her Daim doğa Dostları Grubu, Tepebaşı Kültür, Sanat ve Doğayı Koruma Derneği, Dağdoğan Yürüyüş Ekibi, Karpaz Dostları Derneği, Toplumsal Varoluş Derneği, Peyzaj Mimarları Odası, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu" olduğu belirtildi.