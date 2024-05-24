Doğu Akdeniz Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin düzenleyeceği, Mağusa Ravelin Lions Kulübü ana sponsorluğundaki “Engelsiz Şölen”, 31 Mayıs Cuma günü Gazimağusa Ali Mahir Çocuk Parkı’nda yapılacak.

Mağusa Ravelin Lions Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, özel gereksinimli çocuklar için düzenlenecek şölen, Desdemona ve Mağusa Salamis Lions Kulüpleri ile birlikte daha birçok kurumun katkısıyla 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yarışma, canlı müzik, yüz boyama gibi aktivitelerin yer alacağı şölene, tüm özel gereksinimli çocuklar ve halkın davetli olduğu duyuruldu.