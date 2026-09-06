Gazimağusa’da üç tekerlekli elektrikli moped sürücüsü 57 yaşındaki Atış Kaşsever, park halindeki arabaya çarparak ağır yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Atış Kaşsever, bu sabah 02.30 sıralarında Gazimağusa’da Şirin Bayır Sokak’ta yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli moped araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyredip kasis üzerinden geçtiği sırada, kontrolü kaybedip sağ yan tarafı üzerine devrilerek sürüklendi ve ardından park halindeki aracın ön kısmına çarptı.

Kazada ağır yaralanan moped sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sevk edildi ve burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.