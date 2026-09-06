Girne’de, 81 yaşındaki kişiyi “yaya geçidinden yavaş geçtiği” gerekçesiyle darp eden şahıs tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 10.30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesinde meydana geldi.

“Yaya geçidinden yavaş geçtiği” gerekçesiyle H.A.(E-55), R.B.(E-81) yüzüne tokat vurarak, gözlüğünün de yere düşüp kırılmasına sebep oldu. H.A. “kasti hasar ve ciddi darp” suçundan tutuklandı.

-İskele ve Gazimağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık..

Dün ve bugün alkollü içki tesiri altında oldukları sırada, kamuya açık yerlerde yüksek sesle bağırıp çağrırarak rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı.

İskele’de H.Ö.(E-47) 287 miligram ve Gazimağusa’da İ.O.T.(E-27) ise 346 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiler.

- İskele’de izinsiz müzik yayını yapan eğlence mekanı işletmesine yasal işlem

Dün, saat 22.00 sıralarında, İskele’de bir eğlence mekanında, polis ekipleri tarafından yapılan denetimde, işletmede yetkili makamdan alınmış müzik izni olmadığı halde, ses yükseltici cihaz ve hoparlör kullanmak suretiyle müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

Bahse konu eğlence mekanı işetmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.