Gazimağusa’da motosiklet ile aracın çarpıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü yoğun bakıma alındı.
Polsten verilen bilgiye göre kaza dün, saat 21.00 sıralarında Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi.
62 yaşındaki Mehmet Arıkel, yönetimindeki TGL 644 plakalı araçla kuzeye doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Kalyon Market önlerine geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik vermeden sağa dönüşe geçtiği esnada karşıdan gelen ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden dikkatsiz şekilde seyreden Osman Kiper (E-26) yönetimindeki AA 876 U plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı
TGL 644 plakalı araç sürücüsü Arıkel tutuklandı.