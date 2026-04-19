Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı'nda yaşanan kazada, Mehmet Dalkıç (E-23), 119 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 842 plakalı salon araçla güney yönünde seyrettiği sırada DAÜ ATM’lerin karşısındaki otobüs durağı önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolda yaya olarak yürümekte olan Ömer Albaz (E-36)’a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Ömer Albaz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Dalkıç ve araçta yolcu olarak bulunan Batuhan Karaoğlan (E-28) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken soruşturma kapsamında araç sürücüsü Mehmet Dalkıç tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.