Gazimağusa’da Salamis Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin bahçesinde bulunan yardımcı evde, sabah saatlerinde henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre saat 09.45 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki iki ayrı yardımcı eve de sirayet etti.

Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda üç yardımcı ev ile içlerinde bulunan çeşitli dekorasyon malzemeleri yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.