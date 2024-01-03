Gazimağusa Küçük Sanayi Bölgesi’nde bir işyerinin dış cephe duvarında monteli güvenlik kamerasının sökülmesi, ardından da dükkânın açılarak içerden muhtelif eşyaların çalınması olayında zanlı olarak görülen bir kişi tutuklandı, bir diğer kişi ise aranıyor.

Polis açıklamasına göre, 31 Aralık’ta yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma neticesinde B.E (E-43) tutuklandı; B.Y (E-30) ise aranıyor.

-Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Bostancı’da çalıştığı iş yerinin penceresini açarak içeriye girdiği ve ofiste muhafaza edilen 8 bin TL ile bir şişe alkollü içkiyi çaldığı tespit edilen A.A.(E-21) tutuklandı.

1 Ocak’ta saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Gemikonağı’nda kayıp banka kartını kullanarak hırsızlık…

Gemikonağı’nda bir şahıs tarafından düşürülen bankamatik kartı bulunup çalındıktan sonra, temassız işlem yapılarak toplam 745 TL para harcandı.

Para çalınması olayı, polisin bilgisine geldikten sonra yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen E.E (E-20) tutuklandı.

-Demirhan’da marketten kozmetik ürünü çalan şahıs tutuklandı

Demirhan’da 31 Aralık’ta bir süpermarkete müşteri olarak giden G.İ (K-44), marketten toplam 877 TL değerindeki kozmetik ürününü, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Polis açıklamasında, bahse konu şahsın tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.