KKTC’de geçen hafta meydana gelen 79 trafik kazasında, 32 kişi yaralandı.

Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı. Denetimlerde, 227 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 10-16 Kasım tarihlerini kapsayan sürede meydana gelen 79 trafik kazasının 23’u yaralanmayla, 56’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 32 kişi yaralandı.

Kazaların, 26’sı süratli araç kullanmak, 19’u kavşakta durmamak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u yakın takip, 8’i de diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 4 Milyon 218 bin 500 TL olduğu kazaların 25’i Lefkoşa’da, 23’ü Girne’de, 18’i Gazimağusa’da, 4’ü İskele’de, 9’u Güzelyurt’ta meydana geldi.

-Denetimlerde kontrol edilen 14 bin 391 sürücünün 2 bin 136’sı rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 14 bin 391 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 2 bin 136 sürücü rapor edilip, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Toplam 227 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

"Sürat -587, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak-296, trafik levha ve işaretlerine uymamak-98, muayenesiz araç kullanmak-115, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları-96, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak-58, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak-51, dikkatsiz sürüş-43, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak-25, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak-16, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak-180, tehlikeli sürüş-19, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak-17, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak-10, trafik ışıklarına uymamak-9, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak-6, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak-4, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak-20, diğer trafik suçları-582.”