Gelir ve Vergi Dairesi, 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni nesil yazar kasa kullanımının zorunlu olacağını duyurdu.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi, yazılı açıklamasında yürürlükteki mevzuat gereği eski nesil yazar kasaların kullanım süresinin 1 Ocak 2026'da sona ereceğini kaydetti.

Gelir ve Vergi Dairesi’nden yapılan duyuru şöyle:

“12 Ocak 2023 tarihli ve 10 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Yasası Tebliğ No:14'e göre eski nesil yazar kasaların kullanım süresi 1 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir.

KDV Tebliğ No:14 uyarınca, yazar kasa kullanmak zorunda olan tüm vergi yükümlülerinin, eski nesil yazar kasaları kullanma süresi sona ereceğinden, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğu vardır."