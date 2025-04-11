Geçitkale-Dörtyol ana yolu, motosiklet drag yarışı nedeniyle pazar günü trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 07.00-19.00 saatlerinde Geçitkale-Dörtyol ana yolunun Kanizi Petrol Çemberi ile Dörtyol-Alaniçi Çemberi arasında kalan yol güzergahı, çift yönlü olarak trafik akışına kapalı olacak.

Yarış süresince ulaşım, Geçitkale Elektrik Santralı yol güzergahı üzerinden sağlanacak.

Açıklamada, güzergahı kullanacak sürücülerin, kendilerinin ve yarışmacıların can ve mal güvenliği açısından yavaş ve dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması çağrısında bulunuldu.