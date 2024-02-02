Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi’nden bir heyet geçtiğimiz gün şiddetli yağmurdan dolayı büyük hasara uğrayan Geçitköy ve Güzelyalı bölgelerini ziyaret etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne İlçesi’nin ziyaretine CTP’li milletvekilleri, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Meclis üyeleri ve parti yetkilileri ile Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de katıldı.

Hasarı yerinde tespit eden heyet, bölgedeki yurttaşların beklentilerini dinledi, çözüm önerilerini sundu. Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, bölge sakinlerinin beklentisinin gerçek zarar-ziyanlarının tespit edilerek, devletin mağduriyetlerini gidermesi olduğunu ifade etti.

Şu ana kadar bölgeye giden Başbakan, Tarım Bakanı ve Kaymakamlık görevlilerini “üstünkörü bir incelemeyle yetinmekle” eleştiren Talat, bölge halkının yeterli ilgi görmemekten şikayet ettiğini belirtti.

Bölge halkının her güçlü yağışta tekrarlanan tehlikenin tamamen ortadan kaldırılmasını talep ettiğini ifade eden Talat, can ve mal güvenlikleri için derenin ıslahının artık kalıcı bir biçimde sağlanması gerektiğini söyledi. Talat, “Bizler de bundan sonraki süreçte, hem merkezi idarenin hem de Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'nin sorunun kalıcı çözümü yönünde üzerine düşenleri yapması için baskı unsuru olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.