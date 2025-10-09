Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, yıllardır gündemde olan sorunların, gelecek yıl Dünya Posta Günü kutlanırken, çözülmüş olmasını temenni etti.

Bengihan 9 Ekim Dünya Posta Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, iletişim ve haberleşmenin evrensel simgesi olan posta hizmetlerinin, ülkede gereken değeri görmediğini kaydetti.

Tüm dünyada gelişen teknolojiye rağmen posta hizmetlerinin önemini koruduğunu belirten Bengihan, “Ancak ülkemizde Posta Dairesi’nde çalışan emekçiler oldukça zor koşullarda hizmet vermek zorunda bırakılmaktadır” dedi.

Daha önce yaptıkları grev ve eylemlerde defalarca gündeme getirmelerine rağmen Posta Dairesi Teşkilat Yasası’nın henüz güncellenmediğini ifade eden Bengihan, personel, araç ve teçhizat eksikliğinin tam olarak giderilmediğini, binalardaki altyapı sorunlarının da hala devam ettiğini kaydetti.

Yıllardır gündemde olan bu sorunların gelecek yıl Dünya Posta Günü kutlanırken, çözülmüş olmasını temenni eden Bengihan, tüm posta emekçilerinin gününü kutladı.