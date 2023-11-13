KKTC’nin 40. Yılı kutlamaları kapsamında “Geleneksel Türk Okçuluğu Cumhuriyet Kupası” etkinliği dün Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahasında düzenlendi.

Etkinlik TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Okçular Vakfı ve Mutlu Yarınlar Spor Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Yunus Emre Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, kadın, erkek ve çocuk kategorisinde dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Mehmet Uçar ve Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan tarafından takdim edildi.

Etkinlikte, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü de geleneksel el sanatları stantları açtı.

Katılımcıların ebru, seramik, ahşap baskı gibi sanatları deneyimleme imkânı bulduğu etkinlikler, mangala, archery tag, gibi strateji oyunları, güreş müsabakaları, halat çekme gibi birçok aktivite ile devam etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, KKTC’nin kuruluşunun 40. yıl dönümünde KKTC’de, ata sporu olan okçuluk etkinliklerinin düzenlenmesinin önemini dile getirdi.

Yarışmada erkek kategorisinde birinci Mihail Adescenko, İkinci Onur Aktansoy, Üçüncü Serkan Yıldırım olurken, kadın kategorisinde birinci Medine Soykan, İkinci Yasemin Kurtoğlu, Üçüncü Hafza Cennet Altunbaş olarak belirlendi. Çocuk kategorisinde ise birinci Musab Altıntaş, İkinci Egemen Suiçmez ve üçüncü Egemen Ölmez oldu.