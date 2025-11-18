Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 42’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Mersin’de “Ada Kıbrıs” sergisi düzenlendi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayesinde, KKTC Mersin Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi Mersin Marina’da ziyaretçilere açıldı.

Segide KKTC’nin doğal güzellikleri, tarihi mirası, kültürel değerleri ve gastronomisini yansıtan özel fotoğraflar yer alıyor.

Açılışta konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay ile Turizm Koordinatörü Kazım Türkan, Kuzey Kıbrıs’ın yalnızca bir turizm destinasyonu değil; kültürü, tarihi ve doğasıyla benzersiz bir ada olduğunu vurguladı.

Mersin Marina Müdürü Mehmet Günaslan da, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Mersin Şubesi Başkanı Tamay Özberber de, açılışta hazır bulundu.

Modern tanıtım anlayışıyla hazırlanan “Ada Kıbrıs” projesinin, KKTC’nin hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada turizmde markalaşmasını hedeflediği belirtildi.