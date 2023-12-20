Gazımağusa'da Derinya açıklarındaki Malta Bandıralı “MT AQASIA” akaryakıt gemisinde spiral makinesiyle çalışma yapılması sırasında meydana gelen patlama sonucunda 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, kestikleri boş varilin patlaması sonucunda Emre Can’ın el ve yüzü, Emre Kaşıkçıoğlu’nun ise elleri ve ayaklarında yüzeysel yanıklar oluştu.

Yaralılar, Sahil Güvenlik ekipler tarafından gemiden indirilip, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.