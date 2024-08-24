Gemikonağı’nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Şehit Salahi Mehmet Sokak üzerinde, Abdullah Mohammad Soton (E-32) yönetimindeki KZ 053 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizligi sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağ tarafa dönmek için yavaşlayan Osman Sönmez (E-24) yönetimindeki PL 764 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan KZ 053 plakalı araç, yolun sağından çıktı ve park halinde bulunan LU 655 plakalı aracın arka kısmına da çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan LU 655 plakalı araç ise, bir ikametgahın duvarına ve park halinde bulunan GX17HNY plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan PL 764 plakalı araç sürücüsü Osman Sönmez ve KZ 053 plakalı araçta yolcu olan bulunan Gülhan Şahin (K-23), Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.