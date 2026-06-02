Kıbrıs’ın köklü yayın kuruluşlarından Genç TV, 29. kuruluş yıl dönümünü ve yoğun geçen bir yayın sezonunun tamamlanmasını düzenlenen özel bir geceyle kutladı.

Dış Basın Lokali'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kurumun tüm personeli bir araya gelerek hem 29 yıllık başarı yolculuğunu hem de geride kalan sezonun emek ve dayanışmasını paylaştı.

Gece boyunca samimi ve sıcak anlar yaşanırken, kurumun geçmişine damga vuran isimler ve unutulmaz hatıralar da yad edildi. Etkinlikte söz alan Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, Kıbrıs Genç Tv Genel Müdürü Yavuz Apaydın, Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Ana Haber Spikeri Meliz Birinci ve Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Birinci, yaptıkları konuşmalarda Genç TV’nin 29 yıllık yayıncılık serüvenine, kurum kültürüne ve ekip ruhunun önemine vurgu yaptı. Konuşmalarda, başarıların ardındaki en büyük gücün çalışanların özverisi ve birlikteliği olduğu ifade edildi.

Bir sezonu daha geride bırakmanın haklı gururunu yaşayan Genç TV çalışanları, gecede hem geçmiş başarıları değerlendirme hem de yeni yayın dönemine ilişkin motivasyonlarını pekiştirme fırsatı buldu.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi eşliğinde keyifli vakit geçiren Genç TV ailesi, birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı gecede yeni döneme dair umutlarını paylaşarak etkinliği sonlandırdı. Gece, çalışanların bir arada çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dileklerle sona erdi.