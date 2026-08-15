Uyduda olan tüm tv kanallarının frekansları bu gece yeni yerlerinde olacak.

Güncellemeyi unutmayın...

Kıbrıs Genç TV, bu gece uydu frekansını değiştiriyor. Uydu üzerinden yayın yapan tüm televizyon kanallarıyla birlikte yeni frekansına geçecek olan Genç TV’nin yayınlarını kesintisiz takip edebilmek için izleyicilerin uydu ayarlarını güncellemesi gerekiyor.

İzleyicilerin, yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmaları önemle duyuruldu.

Genç TV yayınlarını kesintisiz izlemek için uydu ayarlarınızı bu gece güncellemeyi unutmayın.