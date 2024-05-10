Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, İldem Aspiri

Caesar L.Gençler Birliği: Yusuf (10), Hasan Kasap (10), Aykut (7), Ulaş (4), Atilla (10), Hasan Debeş (4), Tolga (3), Mert 6), Halil (12), Can, Price (10)

Soyer Aksu: Alamin (11), Mehmet, Deniz (12), Hugor (2), İlhan (5), Altay (6), Aysel, Bilal, Gedeon (13), Eric, Klavash (2), Atila (5)

1.periyot: 22-15

İlk yarı: 47-27

3.periyot: 63-38

Extend Erkekler Ligi’nde ilk devrenin son maçları oynanmaya başladı.

İskele Spor Salonu’nda oynanan maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Aksu karşısında 76-57 kazandı.

Ev sahibi kırmızı siyahlı ekip maçından başından itibaren oyunda üstünlüğü ele alarak ilk yarıyı 47-27 önde bitirdi.

İkinci yarıda da ayni tempoyu sürdüren Caesar Larnaka Genler Birliği maçı 76-57 kazandı ve devreyi 4 galibiyetle 9 puanla tamamlarken, Soyer Aksu da 1 galibiyet 4 yenilgi ile devreyi bitirdi.

Kırmızı siyahlılarda Hasan Kasap 10 sayı, 11 riabund ile maçı double double yaprek 19 verimlilikle de dikkat çekti.

Yarın tek maç var

Ligde yarın akşam Savoy Marmara ile Baf Ülkü Yurdu saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda karşılaşacak.