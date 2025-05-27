Yer: Mağusa Arena
Hakemler:Tugay Yazgan, Ülviye Beşe, Hatice Ersözlü
Cortado Adaspor: Parsa (2), İbrahim (2), Kuzey, Halil (9), Ulaş, Ömer (9), Melihcan (2), Uğur (18), Ege, Maror (6)
C L.GBirliği: Chi (7), NECMİ (7), Walker (18), Hasan Kasap (5), Can (2), Yusu Ovey (15), Hasan Debeş, Koshua (12), Diyar, Hüseyin
İlk periyot: 8-21
İlk yarı: 19-35
Üçüncü periyot: 33-55
Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde son şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği klasmanın son maçında Cortado Adaspor’u 66-48 yenerek sezonu galibiyetle bitirdi.
Mağusa Arena’da sıcak bir ortamda oynan maçt İskele ekibi baştan sona üstün oynadığı maçı. - kazanarak sezonu 17 puanla tamamladı. Cortado Adaspor ise 11 maçında 10.mağlubiyetini aldı.