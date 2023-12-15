Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Gençlik Dairesi Gençlik Merkezlerinde bulunan gençlerle buluşarak yeni yıllarını kutladı.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Vadili, Akdoğan ve Paşaköy Gençlik Merkezlerine giden Özsaygın, gençlerle bir araya gelerek, hem 2023 yılını değerlendirdi, hem de 2024 yılıyla ilgili hedefleri aktararak gençlerin isteklerini dinledi.

Özsaygın, 2023 yılında gençlere, katkı koydukları tüm etkinlikler için teşekkür ederek, 2024 yılında da çalışmalara devam edeceklerini kaydetti. Özsaygın, merkezlerde görevli eğitmenlere de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.