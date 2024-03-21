Gençlik Dairesi Müdürlüğünün düzenlediği yüzme kurslarının ikincisi başladı.

Gençlik Dairesi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Gençlik Dairesi Müdürlüğü tarafından “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” etkinliği altında düzenlenen yüzme kurslarında, Su Sporları Federasyonuna bağlı dernek ve kulüplerde görevli yüzme eğitmenleri ve asistanları eğitim veriyor. 9-10 yaş aralığı için düzenlenen kurslar Atatürk Kapalı Yüzme havuzunda yapılıyor.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, çocukların kurslarda hem eğlendiğini hem de yüzmeyi öğrendiklerini belirtti. Özsaygın, projenin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi(KEİ), Gençlik Dairesi Proje Sorumlusu Nevin Çerkez, Su Sporları Federasyonu Başkanı Ender Yeşilyurt, eğitmenler ve asistanlara teşekkür etti.