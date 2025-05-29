Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün başlattığı “Gelecek Bensem Umut Benim” seminerleri sona erdi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne bağlı Polis Çavuşu Ali Çavuş, Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu ile bir araya gelerek son bulan projenin değerlendirmesini yaptı.

Gençlik Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Ozanoğlu, Başel ve Çavuş’a teşekkür plaketi de takdim etti.

-Ozanoğlu: “Öğrencilerde hedefe ulaştık aile katılımları düşük kaldı”

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, proje hakkında verdiği bilgiler kapsamında seminerlerin KKTC genelindeki devlet okullarında bulunan tüm ortaokullara verildiğini dile getirerek Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel’in madde bağımlılığı, akran zorbalığı, aile içi şiddet, güvenli internet kullanımı, düzenli beslenmenin önemi vb. birçok konuda öğrencilere seminer verdiğini kaydetti.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı Polis Çavuşu Ali Çavuş’un da ailelere yönelik yasaklı maddeler üzerine seminer verdiğini belirten Ozanoğlu, aile katılımlarının çok düşük kaldığını söyledi.

-Başel: “Gençlere ulaşabilmek çok önemli”

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, projenin önemine değinerek okullarda 3 bin den fazla gence ulaştıklarını belirterek Gençlik Dairesi’ne okul yönetimlerine ve rehber öğretmenlere konuya olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Seminer konularının büyük sorunlara işaret ettiğini belirten Başel, bilinçlenmenin çok önemli olduğunu ve sevgi kavramının insan hayatından eksik olmaması gerektiğini söyledi.

-Çavuş: “Mücadelede aile de çok önemli”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı Polis Çavuşu Ali Çavuş projenin önemine değinerek, projeye dahil edilmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken yasaklı maddelerle mücadelede aile kavramının da çok önemli olduğunu söyledi ve ailelerden yeterli katılımı göremediklerini ifade etti.