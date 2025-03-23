Gençlik Federasyonu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kampüsünde yaşanan olayların demokratik değerler ve ifade özgürlüğü açısından "endişe verici" olduğunu kaydetti.

Gençlik Federasyonu Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Gençlik Federasyonu’nun her bireyin barışçıl protesto hakkını ve düşüncelerini özgürce ifade etme özgürlüğünü savunduğu vurgulandı.

Bu bağlamda, yaşananların "demokratik değerler ve evrensel insan haklarına ters düştüğü ve toplum vicdanını yaraladığı" ifade edilen açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü ve tüm yetkili mercilere bu tutumdan dönmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının KKTC Anayasası’nın 32. maddesi, iç hukukun parçası haline getirilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11’inci maddesi ve Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 20’nci maddesiyle güvence altına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Gençlerin ve öğrencilerin bu hakkın dışında bırakılmaları kabul edilebilir değildir.” ifadeleri kullanıldı.

KKTC’nin en önemli eğitim kurumlarından biri olduğu ifade edilen DAÜ’de yaşanan bu olayların, toplumda kutuplaşmayı artırmaması ve diyalog kültürünün zarar görmemesi adına yetkililerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği de kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Tüm kesimlerin birbirine saygı duyduğu, barışçıl ve demokratik bir ortamın sağlanması en büyük temennimizdir. Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri bize emanettir. Gençlerin sesi kısılamaz, hakları gasp edilemez, Gençlik Federasyonu gençlerin yanındadır.”