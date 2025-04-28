Gençlik Merkezi Birliği, Lefkoşa Kızılbaş Kilisesi’nde çeşitli aktivite ve sahne performanslarının yer aldığı “Çemberde Kermes” etkinliği düzenledi.

Gençlik Merkezi Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü düzenlenen etkinlikte; yiyecek ve içecek stantları, el işi ve takı ürünleri, yüz boyama, oyun alanları ve atlıkarınca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Gençlik Merkezi Birliği Gençler ve Küçükler Halk Dansları Topluluğu, Gençlik Merkezi Birliği 30+ Dans Grubu, Akdeniz Tango Akademisi, Öztoprak Dance Studio, Akare Dans ve Spor Merkezi ile Variant Dans Ensemble ekiplerinin sahne aldığı etkinlikte Birlik üyelerinden Alya Ardalı ve DJ Lumos ise performans sergiledi.