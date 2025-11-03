BM Temsilcisi Holguín’in Ürdün’de düzenlediği Gençlik Teknik Komitesi çalıştayında, Kıbrıslı Türk temsilciler spor, güvenlik, ambargolar ve geçiş noktalarındaki sorunları gündeme getirdi. Komite, iş birliği ve yeni proje alanlarını tartıştı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín tarafından Ürdün'de düzenlenen Gençlik Teknik Komitesi’nin çalıştayı sona erdi.
Folke Bernadotte Akademisi’nin desteğiyle gerçekleştirilen iki günlük çalıştay, gençleri bir araya getirerek güven inşa etmeyi ve ortak sorunlara çözüm üretmeye yönelik fikirleri tartışmayı amaçlıyor.
Programa, Gençlik Teknik Komitesi Başkanı Vehbi Zeki Serter ve komiye üyeleri katılırken, komitenin vizyon ve misyonuna dair de karşılıklı istişareler yapıldı.
Katılımcılar, komitenin etki alanını genişletmek ve proje sayısını artırmak için fikir alışverişinde bulundu. Kıbrıslı Türk temsilciler, spor, güvenlik, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı izolasyon ve ambargolar, "karma evliliklerden doğan çocukların" mağduriyetleri ve geçiş noktalarında yaşanan sorunları gündeme getirdi. Yeni geçiş noktalarına duyulan ihtiyaca da vurgu yapıldı.
Fikir alışverişleri ve sorunların karşılıklı anlaşılabilmesi açısından verimli geçen program sona erdi.
Gençlik Teknik Komitesi katılan isimler:
Bengisu Arar
Lal Sargun
Zehra Beyar
Aslı Özgen
Gizem Aytaç
Güzide Sofi
Hüsrev Tancer
Şenkal Bayramoğlu
Elis Hüdaverdi
Erden Pekri
Mert Nihat Ecevit
Hilmi Birinci
Hüseyin Aran