Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), gelir vergisi matrah dilimlerinde yapılan düzenlemeyi eleştirerek, devlet bütçe açığının kapanması için yapıldığını savunduğu bu değişikliğin enflasyon oranlarını göz ardı ettiğini öne sürdü.

GİAD Yönetim Kurulu tarafından düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, “Yılın ikinci yarısına varmadan düşük ve orta gelir seviyesindeki vatandaşların bile süper zengin oranında vergilendirilmesine yol açacaktır. Bu da vergi adaletsizliği yaratacaktır” denildi.

Açıklamada, vergi oranlarındaki artışın işverenlere ek mali yük getirmesi ve ekonominin genel maliyetlerini yükselterek alım gücünü düşüreceği görüşü de paylaşılarak, bu durumun da serbest piyasanın daralmasına, yatırım isteğinin azalmasına ve kayıt dışı ekonominin teşvik edilmesine neden olacağı ileri sürüldü.

- GİAD’dan talepler

“Gelir dağılımı ve vergilendirme adil olmalı, düşük gelirli vatandaşlarımızın korunması ve lüks tüketim ile israfın vergilendirilmesi yoluyla mali denge sağlanmalıdır” denilen açıklamada, derneğin talepleri şu şekilde aktarıldı:

“Dar gelirli vatandaşlarımızın korunması ve vergi adaletinin sağlanması için kapsamlı bir vergi reformu gerçekleştirilmelidir. Vergi dilimleri enflasyon oranlarına göre ayarlanmalı ve daha geniş dilimler halinde düzenlenmelidir.

Devletin teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve emeklilik süreçlerinin iyileştirilmesi ile devlet personeli istihdamındaki gereksinim azaltılmalı, maaş ve maaş nitelikli giderlerin düşürülmesi sağlanmalıdır.”

Açıklamada, GİAD olarak, alınacak her türlü adil ve dengeli karara destek verecekleri kaydedilerek, tüm kesimlerin faydasına olacak uzun vadeli çözümler üretilmesine davet edildi.