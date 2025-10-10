Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, ithal armut ve sarı fasulyede limit üstü, yerli narda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin 3-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden alınan 51 numunenin 49’u temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Svs Tic. Ltd Şti. ait armut ve REE Tic. Cahide Kılıç’a ait sarı fasulye firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde alınan 11 numunenin 10’u temiz çıkarken, 1 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.

Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen, Bostancı köyünde sakin Mustafa Gürsoy’a ait nar imha edilecek.