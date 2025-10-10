Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞİAD), İstanbul Temsilciliği’nin öncülüğünde iş birliği ve yatırım fırsatlarını geliştirmeye yönelik istanbul'da bir dizi ziyaret ve toplantı düzenledi

Dernek’ten verilen bilgiye göre, program kapsamında ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ziyaret edilerek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Sonrasında, Taş Yapı Holding Genel Yönetmeni Emrullah Turanlı ile bir araya gelen dernek heyeti, “Vizyon Kıbrıs” ve “Bilişim Ada Kıbrıs” projeleri üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs’ın bölgesel kalkınma potansiyeli ve dijital dönüşüm alanındaki fırsatlar ele alındı.

Türkonfed genel merkezinde düzenlenen toplantı ve Pera Palas Oteli’nde Kanada iş insanlarıyla gerçekleştirilen görüşmelere katılan heyet, Türkonfed’de Bangladeş Devlet Bakanı ve beraberindeki heyetle görüşme yaptı.

Toplantı ve görüşmelerde, uluslararası iş birliği olanakları ve yatırım potansiyellerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.