Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nden “Teaching for Peace” ödülü için başvuru çağrısı Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nden “Teaching for Peace” ödülü için başvuru çağrısı

Girne Belediyesi asfalt çalışmalarına devam edildiğini duyurdu.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçen  2 haftalık sürede belediye sınırları dahilinde yaklaşık 958 ton asfalt kullanıldı. 

“Yama”, “Geniş Yama” ve “Kaplama” olarak 3 farklı kategoride yapılan çalışmalarda, Ateş Sokak’ta 126; Fuzuli Sokak’ta 130; Recep Dalgakıran Sokak’ta 372 ve Bülent Ecevit Caddesi’nde 330 ton asfalt kullanıldı.

Girne Belediyesi, program dahilinde tespit edilen yıpranmış yollarda asfalt çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

Editör: Burhan CANBAZ