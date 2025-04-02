Girne Belediyesi ile Cyprus Entrepreneurship Station (CES) arasında, Girne bölgesinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve genç girişimcileri desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol, 28 Mart Cuma günü Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile CES yetkililerinin katılımıyla, Girne Belediyesi’nde düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

İmzalanan protokol ile birlikte Girne Belediyesi, bölgesel etkinliklerin gerçekleştirilmesi, girişimcilerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi konusunda CES ile yakın bir iş birliği içinde çalışacak. Protokolle, CES’in altyapısı ve uzman ağı ve belediyenin yerel gücü bir araya gelerek, Girne’yi girişimcilik açısından daha cazip bir merkez haline getirmek hedefleniyor.

-Programın amacı

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, CES’in öncülüğünde yürütülen ve 20 Mart’ta girişimcilere yönelik lansmanı yapılan GoBIG Ücretsiz Mentorluk Programı; yaratıcı iş fikirlerini yatırım almaya hazır işletmelere dönüştürmek isteyen girişimcilere mentorluk, eğitim ve networking gibi çok boyutlu destekler sunuyor.

GoBIG Programı, CES’in koordinasyonunda GİAD, GİKAD, KTTO-KGK, GİTYAD, 12 Monkeys, DAÜ Teknopark, ODTÜ Kaltev, UKÜ Startup Studio gibi birçok sivil toplum kuruluşu ile üniversiteler, belediyeler ve özel sektör temsilcilerinin katkısıyla hayata geçiriliyor.

GoBIG Programı'na başvuru, 25 Mayıs 2025 tarihine kadar www.cescyprus.com adresinden yapılabilecek.

Şenkul: “Bu tür stratejik iş birliklerinin artarak devam etmesi gerekmektedir.”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yerel yönetimlerin girişimcilik ekosistemindeki rolünün önemine değinerek, gençlerin yaratıcı potansiyellerini desteklemeye yönelik bu tür stratejik iş birliklerinin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı. CES adına konuşan kurucu üyeler ise, bu protokolün özellikle yereldeki girişimciler için somut fırsatlar yaratacağını ifade etti.