Girne Barış Parkında yer alan ve başta düğünler olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak Girne Belediyesi Organizasyon Alanı yenilenerek genişletildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, gün içerisinde çocukların ve gençlerin vakit geçirebileceği organizasyon alanı, akşam saatlerinde ise uygun ücretlerle çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek şekilde planlandı.

Önümüzdeki süreçte Barış Parkı da yenilenecek, parkın kuzey cephesinde otopark düzenlemesi yapılacak ve taziye evi olarak da kullanılabilecek Kent Evi inşa edilecek.