Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası, Girne Kalesi mevkiinde inceleme yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Kalesi mevkiinde yer alan istinat ve taş duvarların mevcut durumu ile ilgili olarak, Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulmak üzere teknik rapor hazırlanması amacıyla Girne Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası iş birliğinde sahada inceleme düzenlendi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüsnü Coşan’ın katılımıyla yapılan teknik ziyarette, bölgedeki mevcut yapıların mühendislik açısından durumu değerlendirildi.

Yapılan gözlemler doğrultusunda, 2018 yılında bölgeye ilişkin hazırlanan teknik raporun, geçen süreçte oluşan yeni topografik durum ve çevresel değişiklikler nedeniyle güncellenmesi gerektiğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“İnşaat Mühendisleri Odası tarafından kamu yararı gözetilerek hazırlanacak olan yeni teknik rapor ile Anıtlar Yüksek Kurulu nezdinde tıkanmış sürecin yeniden işlerlik kazanması ve gerekli müdahale kararlarının alınabilmesi hedeflenmekte.

Ziyaret sırasında ayrıca, bölgede oluşturulan yeni kamusal alanın vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığı da gözlemlendi. Bu durum, alandaki güvenliğinin sağlanmasının ve teknik çalışmaların ivedilikle tamamlanmasının ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.”

Girne Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası, hem tarihi mirasın korunması hem de kamusal güvenliğin temini için süreci bilimsel temelde ve kararlılıkla sürdüreceklerini de kaydetti.