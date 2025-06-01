Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajında, çocuklar için ülkede bütüncül bir politikaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ülkede yüzleşilmesi gereken gerçekler olduğunu söyleyen Maviş, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin çocuklarla ilgili araştırma sonuçlarına da işaret etti.

Çocukların beden ve ruh sağlığının tehlikede olduğunu, eğitimde eşitsizlikler ve ihmaller bulunduğunu, KTÖS’ün 2023 tarihli raporunun eğitimde sistemli ihlalleri gösterdiğini savunan Maviş, devletin görevinin yalnızca okul açmak değil nitelikli, eşit, kapsayıcı ve güvenli bir eğitim ortamı sunmak olduğunu kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, çocukların gelişimini destekleyecek sosyal politikalara ve koruma mekanizmalarına işaret ederek, ülkede bütüncül bir çocuk politikası oluşturulması gerektiğini söyledi.

“Çocukların hakkı yalnızca kutlanmaz. Yaşatılır” diyen Maviş, bunun devletin Anayasal sorumluluğu olduğunu da belirtti.