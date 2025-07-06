Girne-Değirmenlik Anayolunun 10. ve 11. kilometreleri arasında dün trafik kazası meydana geldi. Kazada, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 09.00 sıralarında, yönetimindeki TZE 042 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyreden Murat Bozkurt (E-45), araç geçilmesi yasak olan yolda önünde seyreden Muhammad Tabraız (E-42) yönetimindeki YL 441 plakalı kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kamyonun sağ arka kısmına sol ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan TZE 042 plakalı araç o esnada karşıdan gelen ve Caner Sakallılar (E-75) yönetimindeki ER 398 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu Sakallılar kontrol amaçlı kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra taburcu edildi.