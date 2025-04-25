Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Zeytinlik Muhtarlığı iş birliğiyle Anglo Turkish Association üyelerine özel hellim yapımı atölyesi düzenledi.

Zeytinlik köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, kooperatif üyesi olan Zeytinlik Muhtarı Hatice Aydın ve köyden kadınlar, katılımcılara hellim yapımını gösterdi.

Kooperatif tarafından yapılan açıklamada, “Geleneksel Kıbrıs lezzetlerinden hellimi birlikte yaparken hem çok keyifli anlar yaşadık hem de kültürel paylaşımın güzelliğini bir kez daha hissettik” denildi.

Atölye sonrasında, konuklara ikram edilmek üzere Emek Atölyesi’nde kolektif bir çalışmayla geleneksel yemeklerden oluşan özel bir menü hazırlandı.

Etkinliğin ardından profesyonel tur rehberi ve aynı zamanda kooperatif üyesi olan Nelin Tunç’un rehberliğinde köyde kısa bir yürüyüş yapıldı. Katılımcılar Zeytinlik’in tarihi ve kültürel dokusuna dair bilgi aldı.

Açıklamada, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Anglo Turkish Association etkinlik organizatörü ve komite üyesi İsmet Ramiz ile rehber Nelin Tunç’a teşekkür edildi.