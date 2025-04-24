Girne Belediyesi, yenilenen kordonboyuna engelli dostu tuvalet inşaası için çalışmalara başladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentin çehresini yenilemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şenkul, Dome Taksi durağının yıkılarak bölgeye uyumlu bir durak binası inşa edileceğini ve engelli bireylerin erişimini kolaylaştıracak tuvaletlerin de bu alana dahil edileceğini duyurdu. Özellikle çarşı ve kordonboyu gibi yoğun kullanılan bölgelerde engelli dostu WC’lerin eksikliğine dikkat çeken Şenkul, bu ihtiyacın da yeni proje ile giderileceğini ifade etti.