Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda özel gereksinimli çocukların duyusal gelişimini desteklemek amacıyla oluşturulan “Duyu Bütünleme Odası” düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kuzey Kıbrıs Türk İngiliz Derneği Başkanı Levent Özerdağ ve dernek üyeleri ile Bakanlık yetkilileri, hayırsever iş insanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

-Gökbulut: "Emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Açılışta ilk sözü alan Okul Müdürü Özlem Dağlı Gökbulut, etkinliğe katılarak öğrencilere ilgi ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür etti.

Duyu Bütünleme Odası’nın uzun süredir üzerinde düşünülen bir proje olduğunu belirten Gökbulut, “Öğretmenlerimiz, fizyoterapistimiz ve ben, çocuklarımıza daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Eğitimlerini geliştirmek, duyularına ve diğer eğitim alanlarına destek olabilmek adına yeni bir şeyler katmak istedik” dedi.

Gökbulut, Levent Özerdağ’ın Kuzey Kıbrıs Türk İngiliz Derneği aracılığıyla destek teklifinde bulunduğunu ifade ederek, “En acil projelerimizden biri olan Duyu Bütünleme Odası’nı paylaştık. Levent Bey hemen ilgi gösterip altyapıyı araştırarak sponsor oldu.” şeklinde konuştu.

Odanın işlevsel hale gelmesi için Başel Holding, Mustafa Kahvecioğlu ve Gülcan Dem’in de önemli katkılarda bulunduğunu belirten Gökbulut, emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Özerdağ: "Topluma katkı sağlamak amacıyla faaliyetler yürütüyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk İngiliz Derneği Başkanı Levent Özerdağ ise, dernek olarak gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veridi.

Özerdağ, dernek olarak adada yaşayan, özellikle İngiltere ve diğer farklı ülkelerden emekli olup Kuzey Kıbrıs’a yerleşen bireylerin, bu ülkeyi kendi vatanları gibi görerek topluma katkı sağlamak amacıyla faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Derneğin yaklaşık bin üyeye sahip olduğunu dile getiren Özerdağ, yalnızca emeklilerle sınırlı kalmayıp, Kıbrıslı Türkler ve yerel şirketlerin bağışlarıyla çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda Çağlayan Çocuk Yuvası’na destek verdiklerini hatırlatan, Özerdağ, spor sahası projelerinin yanı sıra, engelli bireylere yönelik duyusal merkez kurulumuna büyük önem verdiklerini söyledi.

Özerdağ, Duyu Bütünleme Odası projesi için gerekli ekipmanları yurt dışından tedarik ettiklerini ve kurulumunu tamamlayarak bugün açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

-Çavuşoğlu: “Çocuklarımızı geleceğe taşırken, yükümüzü hafifleten herkese minnettarız”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise törende yaptığı konuşmada, eğitim altyapısına yapılan katkılardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

Eğitimin dünyanın en önemli ve en zor işi olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, bu süreçte herkesin elini taşın altına koymasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Çocukların geleceğe hazırlanması noktasında okul idarelerinin ve öğretmenlerin gösterdiği özveriye de dikkat çeken Çavuşoğlu, “Çocuklarımızı geleceğe taşırken, yükümüzü hafifleten herkese minnettarız” ifadelerini kullandı.

Son dört yıl içerisinde 23 yeni okulun eğitime kazandırıldığını belirten ve bu süreçte yerel yönetimlerin, hayırsever vatandaşların, toplumun duyarlı kesimlerinin büyük katkılar koyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, çocukların eğitimi için yüzyıllar önce mal varlıklarını vakfeden nesillerin mirasına sahip çıkmanın önemine değindi. Çavuşoğlu, bugün de aynı duyarlılıkla hareket eden kişi ve kurumların eğitim sistemine sunduğu katkıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, açılışı gerçekleştirilen Duyu Bütünleme Odası’nın büyük bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, bu merkezin çocukların psikomotor becerilerinin, özgüvenlerinin ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Bakanlık olarak hem eğitim sürecinde hem de altyapı çalışmalarında büyük bir sorumluluk üstlendiklerini dile getiren Çavuşoğlu, yapılan bu tür desteklerin kendilerine büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu da belirtti.

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Çavuşoğlu, eğitime verilen her desteğin ülkenin geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından, Duyu Bütünleme Odası'nın yapımında emeği geçenlere teşekkür belgeleri verildi.

-Oda, çocukların duyusal gelişimine destek sağlayacak

Yaklaşık 20 metrekarelik bir sınıfın dönüştürülmesiyle oluşturulan oda, otizmli, zihinsel engelli ve duygu kontrolü zorlukları yaşayan çocukların dış uyaranlara karşı oto-kontrol geliştirmelerine ve tepki verebilmelerine destek sağlamak amacıyla tasarlandı. Oda içerisinde kaydırak, tavan salıncağı, silindir tünel, denge tahtası, ışık balonu tüpü ve ışıklı top havuzu gibi 20’ye yakın özel ekipman bulunuyor.

Odanın tüm malzemeleri proje ana sponsor Kuzey Kıbrıs Türk İngiliz Derneği tarafından temin edilirken, perdeler Mustafa Kahvecioğlu, LED ışıklandırma sistemi Gülcan Dem, demir asma tavan ise Başel Holding direktörleri Gizem Tuğberk ve Iraz Tuğberk tarafından yaptırıldı.