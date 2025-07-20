Girne – Tatlısı anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Ayla Dalyan Karaca (K-47), yönetimindeki HH 558 plakalı salon araçla Tatlısı’ya doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu yoldan çıkıp, takla attı.

Kaza sonucu sürücü Ayla Dalyan Karaca ve araçta yolcu olarak bulunan Bahar Özcan (K-27) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, yine araçta yolcu olarak bulunan Baran Özcan (E-27) ile Burak Keskin Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.