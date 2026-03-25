Girne Tiyatro Su, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı.

Mesajda Girne Tiyatro Su’nun kuruluşuyla ilgili bilgiler verildi ve 2024 itibarıyla özerk bir yapıyla yoluna devam ettiği belirtildi.

Tiyatro Su’nun Girne ve Çatalköy’e tiyatro salonları kazandırdığı belirtilen mesajda topluluğun tüm zorluklara rağmen üretimini sürdürdüğü ve zaman zaman sahnesiz kalsa da sanatsız kalmadığı ifade edildi.

30’u aşkın kadroyla çalışmaların sürdüğü kaydedilen mesajda tiyatronun yalnızca sahneleme değil, aynı zamanda sürekli bir eğitim ve dönüşüm süreci olarak görüldüğü vurgulandı.

Savaşların yaşandığı ve barışın özlendiği bir dönemde sanat üretmenin önemine dikkat çekilen mesajda tiyatronun karanlığa karşı ışığı, savaşa karşı barışı ve umutsuzluğa karşı insanın direncini savunduğu ifade edildi.