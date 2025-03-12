Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan ve aracında Hint keneviri türü uyuşturucu ile Eczacılık ve Zehirler Yasası’na aykırı madde bulunan D.J.S. (34) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerinin bugün yaptığı kontroller sırasında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan ve şüpheli hareketleri nedeniyle dikkat çeken D.J.S. isimli şahsın aracında arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, yaklaşık 56 gram Hint keneviri türü uyuşturucu madde ile 11 steroid ve iki steroid solüsyon ele geçirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.