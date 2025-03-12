Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında araçlar hasar gördü, bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Girne - Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos Mevkii'nde saat 09.10 sıralarında yaşanan kazada, Cahit Gök’ün (58) kullandığı SG 953 plakalı araç, yola dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkarak taş duvara çarptı. Savrulan araç, önünde duran Mevlüde Karadağ’ın yönetimindeki LR 481 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanma olmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Girne - Değirmenlik Anayolu’nda saat 13.30 sıralarında Süleyman Şehit (21) virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yönetimindeki KS 424 plakalı araç yolun solundan çıkarak ve sağ yanına devrildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu’nda saat 14.00 sıralarında ise Serkan Ergün’ün (40) kullandığı UP 157 plakalı araç, Korkuteli Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüjü aştı, karşı şeride geçti ve tarlaya savruldu. Kazada yaralanan sürücünün Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu bildirildi.