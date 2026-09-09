Gazimağusa Belediyesi, Batı Nil virüsünün taşıyıcısı olan sivrisineklere karşı şubat ayından bu yana kent genelinde düzenli olarak yürüttüğü ilaçlama çalışmalarını, KKTC’de virüsün tespit edilmesinin ardından daha da sıklaştırdı.

Belediye'den verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Sağlık Birimi, halk sağlığının korunması amacıyla sivrisineklerin üreme alanlarına yönelik mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Şubat ayından itibaren sulak alanlar, göletler, dereler ve su birikintilerinde düzenli ilaçlama gerçekleştirilirken, kent genelindeki tüm bölgelerde gece ilaçlaması olarak bilinen ULV uygulamaları da programlı biçimde devam ediyor.

-Soyer

Gazimağusa Belediyesi Sağlık Birimi Amiri İlke Sabit Soyer, KKTC’de Batı Nil virüsünün tespit edilmesinin ardından mevcut mücadele programının güçlendirildiğini belirtti.

Soyer, “Ülkemizde Batı Nil virüsünün tespit edilmesinin ardından ilaçlama periyotlarımızı sıklaştırdık. Daha önce 21 günde bir yapılan uygulamalar, artık 15 günde bir gerçekleştirilecek.” dedi.

Mücadelenin kapsamının yeni uygulamalarla genişletileceğini ifade eden Soyer, ılımanlaşan hava ile birlikte drone aracılığıyla biyolojik ilaçlama yapılmasının da planlandığını açıkladı.

İlaçlama çalışmalarının daha geniş alanlara ulaştırılması ve etkinliğinin artırılması amacıyla özel ilaçlama şirketlerinden de hizmet alındığını kaydeden Soyer, sahadaki kontrollerin ve uygulamaların Sağlık Biriminin koordinasyonunda sürdürüleceğini vurguladı.

Açıklamada, halka çağrıda bulunularak, ev ve iş yerlerinin çevresinde su birikintisi oluşmasına izin verilmemesi istendi.

Saksı altlıkları, kovalar, bidonlar ve kullanılmayan kaplarda biriken suların düzenli olarak boşaltılması gerektiği vurgulanan açıklamada, vatandaşların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunuldu.