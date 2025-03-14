 Girne ve Haspolat’ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 3 kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün saat 15.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından F.H.B.’nin (E-58) kaldığı otel odasında ve aracında arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile toplam 50 adet canlı mermi bulunup, emare olarak alındı. F.H.B. tutuklandı.

-Girne’de uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Girne’de dün saat 19.20 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında A.A.’nın (E-28) üzerinde ve kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 hassas terazi, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 ucu yanık sarma sigara ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 100 euro, 510 stg, 100 usd ve 3 bin 600 TL nakit para bulunup, emare olarak alındı. A.A. tutuklandı.

-Haspolat’ta uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Haspolat'ta dün saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin operasyonu kapsamında K.L.’nin (E-20) kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada bir  öğütücü, içerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 19 sarma sigara, 6  paket haline getirilmiş toplam 5 gram ağırlığında olan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. K.L. tutuklandı.

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Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.