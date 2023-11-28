Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Ahmet Mithat Berberoğlu Kavşağı’ndaki trafik ışıklarının devreye girdiğini duyurdu.

Girne'deki Ahmet Mithat Berberoğlu Caddesi’ndeki sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik ışıkları da devreye girdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Tüm sürücü ve yayaların ışıklara ve kurallara uyması tek beklentimiz. Adım adım daha iyi bir Girne’yi hep birlikte yaratacağız çünkü; biz birlikte Girne’yiz” ifadelerini kullandı.